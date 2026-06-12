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Едното пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

12 юни 2026, 21:22 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Едното пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, а другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Това казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания. След преминаване през детска противошокова зала едното дете е настанено в детска реанимация. 

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Сигнал за инцидента бе подаден 13:51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки. Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".

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Пирогов тротинетка травма пострадали деца
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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