Едното пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, а другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Това казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания. След преминаване през детска противошокова зала едното дете е настанено в детска реанимация.

Още: Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка

Сигнал за инцидента бе подаден 13:51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки. Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".

Още: След издирване: Откриха две момчета, блъснали с тротинетка дете в Русе