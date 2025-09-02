Хиляди парфюми менте: Полицията ги конфискува

Над 3500 парфюма с фалшиви марки конфискува полицията във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град, цитирани от БТА. Стоката е открита при проверка на автомобил, спрян на автомагистрала "Хемус", близо до село Невша. Шофьорът е 44-годишен варненец, известен на полицията. Служителите на МВР открили в колата 56 кашона с 3244 парфюма с надписи на различни търговски марки. По-късно е претърсен и магазин в курортен комплекс край Варна, свързан със същия мъж.

Там са намерени още 268 парфюма и 97 чифта маратонки, също на известни марки. За стоките не са представени документи за произход и разрешение от притежателите на марките.

По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на август тази година полицията откри в магазин в курортен комплекс дрехи с фалшиви марки за близо 180 000 лева.

Преди това, през април, бе задържан млад мъж, отново за търговия със стоки без документи от притежателите на марките.