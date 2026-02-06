МВР с позиция след изявлението на бащата на момчето, изчезнало с Ивайло Калушев

Още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване заедно с изчезналия Ивайло Калушев. Това съобщиха в позиция от МВР. "В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии, се казва още в съобщението.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

Тази сутрин спелеологът Яни Макулев съобщи в ефира на Нова телевизия, че синът му е с издирвания Ивайло Калушев. Той е в неизвестност, а с него има и 15-годишно момче. Бащата потвърди информацията и уточни, че не знае тяхното местонахождение. По думите му с тях е и Николай Златков, който също се издирва.

"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето. Оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане", каза бащата и добави, че телефонът на сина му е изключен.

Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от МВР във връзка с разследването на случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижата.