Първи думи на Крум Зарков като председател на БСП: Ако до вчера ни сочиха с пръст, днес ще ни дават за пример

"Най-сърдечно благодаря за оказаното доверие, за най-високата 6 за всеки един социалист - тази да поеме ръководството на БСП. Благодаря на моите опоненти, които показаха, че може да се прави политика, принципно, без удари под пояса. Има победи, които носят огромна отговорност. Съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело. Тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя намеше да бъде възможна, ако в БСП няма живец, сила, принадлежност и семейство". Това заяви новият председател на Столетницата Крум Зарков в първото си изказване след избирането му.

Още: Промяна и в червено: БСП избра нов лидер

СНИМКА: Actualno.com

"Това е огромен сигнал, силен знак, първо към нашата партия, нейните членове и симпатизанти. Не само че нищо не е загубено -голямото сега започва. Това е знак към нашата партия, защото хората виждат, че ние ги чухме и разбрахме", добави той.

По думите му, "ако успеем, ще успееем заедно". Зарков е убеден: "Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Ако до вчера ни сочиха с пръст, днес ще ни дават за пример".

Още: Оставка в БСП: Атанас Зафиров се оттегля от лидерския пост