Българските таланти играха достойно, но допуснаха две загуби на "Купа Дейвис"! Мечтаем за чудо срещу Белгия

България изостава с 0:2 срещу Белгия в двубоя между двата отбора от Световната група на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В първата среща първата ракета на гостите Рафаел Колиньон надделя над Александър Василев с 2:0 сета. След това в зала "Колодрума" в Пловдив определеният за №1 на нашия тим Илиян Радулов допусна обрат и загуби с 1:2 (6:7(3), 6:4, 6:1) сета от Александър Блокс.

Загуби за Илиян Радулов и Александър Василев

В първия сет двамата тенисисти си размениха по един пробив и така се стигна до 5:5. При 6:5 Радулов спаси два сетбола за белгиеца и вкара първата част в тайбрек. В него българинът показа най-добрата си игра, за да поведе с 6:1 точки и след това затвори първия сет със 7:3.

Блокс проби за 2:1 в началото на втория, но първата ракета на България веднага отговори и изравни за 2:2. Ключовият момент дойде в средата на сета, когато българският тенисист пропусна точка за пробив при 3:2, а още в следващия гейм втората ракета на Белгия взе подаването на Илиян Радулов и след това задържа аванса си, за да затвори втората част с 6:4, като по този начин изравни резултата в сетовете. В третия сет Александър Блокс използва подема в играта си и направи ранен пробив за 2:1, а след това и още един за 4:1. Това се оказа решаващо за изхода от двубоя, който приключи с 6:1 в полза на белгиеца.

След равностойно начало Александър Василев първи трябваше да спасява възможности за пробив в третия гейм. Българският тенисист обаче демонстрира увереност и отрази двата шанса пред Колиньон преди да вземе подаването си за 2:1. Белгиецът изравни за 2:2 и при следващия сервис гейм на Василев достигна до нови три поредни точки за пробив. Още първата бе реализирана, a веднага след това световният номер 72 затвърди пробива, за да поведе с 4:2. При 5:3 втората ракета на България спаси четири шанса пред Колиньон да приключи сета, но при петия белгиецът се възползва и затвори първата част с 6:3.

Вторият сет вървеше безпроблемно за сервиращите до 2:2. В петия гейм Василев показа своята стабилна игра от основната линия и това му осигури две възможности да пробие подаването на съперника при 15:40. Колиньон обаче ги отрази и се стигна до равенство. Последваха още четири шанса пред българина и при четвъртата белгиецът сбърка, за да може финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите от миналата година да реализира пробив. Веднага обаче световният номер 72 го върна и впоследствие поведе с 4:3. Първата ракета на Белгия осъществи още един пробив за 5:3 и след това на собствен сервис затвори срещата с 6:3.

В неделя сблъсъкът продължава с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. Двубоят започва в 13:00 часа. Играе се до три победи от пет възможни мача.

