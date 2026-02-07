Любопитно:

Българските таланти играха достойно, но допуснаха две загуби на "Купа Дейвис"! Мечтаем за чудо срещу Белгия

07 февруари 2026, 21:29 часа 303 прочитания 0 коментара

България изостава с 0:2 срещу Белгия в двубоя между двата отбора от Световната група на Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В първата среща първата ракета на гостите Рафаел Колиньон надделя над Александър Василев с 2:0 сета. След това в зала "Колодрума" в Пловдив определеният за №1 на нашия тим Илиян Радулов допусна обрат и загуби с 1:2 (6:7(3), 6:4, 6:1) сета от Александър Блокс.

Загуби за Илиян Радулов и Александър Василев

В първия сет двамата тенисисти си размениха по един пробив и така се стигна до 5:5. При 6:5 Радулов спаси два сетбола за белгиеца и вкара първата част в тайбрек. В него българинът показа най-добрата си игра, за да поведе с 6:1 точки и след това затвори първия сет със 7:3.

Блокс проби за 2:1 в началото на втория, но първата ракета на България веднага отговори и изравни за 2:2. Ключовият момент дойде в средата на сета, когато българският тенисист пропусна точка за пробив при 3:2, а още в следващия гейм втората ракета на Белгия взе подаването на Илиян Радулов и след това задържа аванса си, за да затвори втората част с 6:4, като по този начин изравни резултата в сетовете. В третия сет Александър Блокс използва подема в играта си и направи ранен пробив за 2:1, а след това и още един за 4:1. Това се оказа решаващо за изхода от двубоя, който приключи с 6:1 в полза на белгиеца.

ОЩЕ: Сабаленка загуби втори пореден финал на Australian Open, Рибакина триумфира (ВИДЕО)

Александър Василев

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След равностойно начало Александър Василев първи трябваше да спасява възможности за пробив в третия гейм. Българският тенисист обаче демонстрира увереност и отрази двата шанса пред Колиньон преди да вземе подаването си за 2:1. Белгиецът изравни за 2:2 и при следващия сервис гейм на Василев достигна до нови три поредни точки за пробив. Още първата бе реализирана, a веднага след това световният номер 72 затвърди пробива, за да поведе с 4:2. При 5:3 втората ракета на България спаси четири шанса пред Колиньон да приключи сета, но при петия белгиецът се възползва и затвори първата част с 6:3.

Вторият сет вървеше безпроблемно за сервиращите до 2:2. В петия гейм Василев показа своята стабилна игра от основната линия и това му осигури две възможности да пробие подаването на съперника при 15:40. Колиньон обаче ги отрази и се стигна до равенство. Последваха още четири шанса пред българина и при четвъртата белгиецът сбърка, за да може финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите от миналата година да реализира пробив. Веднага обаче световният номер 72 го върна и впоследствие поведе с 4:3. Първата ракета на Белгия осъществи още един пробив за 5:3 и след това на собствен сервис затвори срещата с 6:3.

В неделя сблъсъкът продължава с мача на двойки, противопоставящ българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Сандер Жил и Йоран Флийген. Двубоят започва в 13:00 часа. Играе се до три победи от пет възможни мача.

ОЩЕ: След загубата от Алкарас: Джокович отново намекна за отказване от тениса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Купа Дейвис Александър Василев Илиян Радулов
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес