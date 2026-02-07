Любопитно:

"Извращение на будизма": Криминален журналист за случая "Петрохан"

Хората от тази общност - пещерняци, алпинисти, гмуркачи, са малко по-особени и търсят истината за живота след това. Ивайло Калушев се увлича по будизма. Прекарал е известни време в Непал или в Тибет, но неговите учители го разочароват. Имал е много силно его и е искал той да бъде самият учител. Постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност. Но неговото течение в будизма е едно извращение на тази религия. Това мнение изрази криминалният журналист Кирил Борисов в ефира на bTV за случая с тройното убийство край хижа "Петрохан".

Огромни суми от родителите

Той обясни, че Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота и с неговото учение.

Според него Калушев е получавал огромни суми от родителите на децата, които първоначално примамвал с привидно вълнуващи лагери сред природата. И съобщи, че знае за семейство, което е дало стотици хиляди, но отказа да даде подробности.

На въпрос дали всичко това може да говори за извършване на ритуално убийство или самоубийство край хижа "Петрохан", журналистът обясни, че е твърде възможно.

"20 години работя като криминален журналист и не съм срещал друг подобен случай у нас", каза той. Според него със сигурност случаят затруднява и голяма част от разследващите и на това отдава "липсата на конкретна информация по случая".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
