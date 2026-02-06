Оставката на Румен Радев:

В опит да избяга: Шофьор рани полицай

06 февруари 2026, 11:26 часа 180 прочитания 0 коментара
В опит да избяга: Шофьор рани полицай

Полицейски служител в Димигровград е с леко нараняване от 74-годишен шофьор, който се е опитал да избегне санкция за нарушение, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково, цитирани от БТА.

До инцидента, който е станал към 13:00 часа в четвъртък, на 5 февруари, се е стигнало, след като автопатрул от полицейското управление в Димитровград е регистрирал паркиран по възлов булевард в насрещното движение автомобил.

При включване в движението шофьорът му пресича двойната непрекъсната линия. Униформените полицаи са установили, че същият шофьор е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране.

Още: Ударил полицай с юмрук: Чужденец е с повдигнато обвинение

Вероятно за да избегне нова санкция, шофьорът направил опит да избегне контрола, при което е закачил крака на старши полицай, уточняват от полицията. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа, като му е съставен акт и е образувано досъдебно производство.

По данни на ОДМВР -Хасково през изминалата седмица на територията на региона пътните полицаи са съставили общо 109 акта и 756 фиша на нарушители на Закона за движение по пътищата. Регистрирани са четири тежки пътни инцидента с един загинал и четирима ранени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: В един и същи ден: Нападение над полицай и опит за убийство в Перник

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция пътно нарушение ранен полицай избягал шофьор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес