В опит да избяга: Шофьор рани полицай

Полицейски служител в Димигровград е с леко нараняване от 74-годишен шофьор, който се е опитал да избегне санкция за нарушение, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково, цитирани от БТА.

До инцидента, който е станал към 13:00 часа в четвъртък, на 5 февруари, се е стигнало, след като автопатрул от полицейското управление в Димитровград е регистрирал паркиран по възлов булевард в насрещното движение автомобил.

При включване в движението шофьорът му пресича двойната непрекъсната линия. Униформените полицаи са установили, че същият шофьор е глобен минути преди това на друго място за неправилно паркиране.

Вероятно за да избегне нова санкция, шофьорът направил опит да избегне контрола, при което е закачил крака на старши полицай, уточняват от полицията. Последвало е незабавното задържане на нарушителя за срок до 24 часа, като му е съставен акт и е образувано досъдебно производство.

По данни на ОДМВР -Хасково през изминалата седмица на територията на региона пътните полицаи са съставили общо 109 акта и 756 фиша на нарушители на Закона за движение по пътищата. Регистрирани са четири тежки пътни инцидента с един загинал и четирима ранени.

