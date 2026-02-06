Войната в Украйна:

Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

06 февруари 2026, 20:25 часа 338 прочитания 0 коментара
Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) има 59 000 лева приходи за 3 години. Това констатира разследващият сайт Bird.bg след проверка в Търговския регистър. Всичките тези пари са от дарения.

За други две свързани сдружения - "Българска рейнджърска асоциация" (БРА) и "Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания - Е.А. Мартел", няма данни. И двете сдружения са декларирали, че нямат дейност!

"Школата за Приключения Роук на издирваният Ивайло Калушев, за която се твърди, че е организирала детски лагери, не е активно търговско дружество. За нея има записи до 2017 г. в Булстат и Делфи, но не е пререгистрирана в Търговския регистър. Следователно, и тя няма отчетена дейност, въпреки постовете им във фейсбук за извършването на такава съвместно с рейнджърско сдружение (НАКЗТ)", заключва разследващият сайт. И поставя въпросът как тогава е поддържана хижа "Петрохан", с какви пари - Още: Ясно е кое е детето с издирвания Ивайло Калушев

Междувременно, бившият екоминистър Асен Личев атакува своя колега Борислав Сандов заради меморандума за сътрудничество, подписан от Сандов с НАКЗТ. Личев беше служебен екоминистър - в правителство, назначено от Румен Радев, точно преди Сандов да стане редовен. Личев публикува в профила си във Facebook резултатите от вътрешна проверка в МОСВ на споразумението и заключението е: "дирекциите на МОСВ не са инициирали сключването и не са участвали при изготвянето или съгласуването на Рамковото споразумение, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност. Не е спазен редът за сключване на договори по Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите в съответствие с Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в МОСВ". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Само че в същия документ с вътрешната проверка пише, че РИОСВ-София прави проверка на място на 2 декември, 2022 година и констатира следното за дейността на НАКЗТ: "Не са установени облитания с дронове, обиколки с джипове, възпрепятстване преминаването на туристи, не са установени нарушения на режимите и забраните, регламентирани с обявяването на защитени зони от мрежата "Натура 2000" - Още: Мистерията "Петрохан": Приятел на Иво Калушев с нова версия къде е той

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петрохан Борислав Сандов Асен Личев Проход Петрохан Ивайло Калушев НАКЗТ
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес