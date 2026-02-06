Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) има 59 000 лева приходи за 3 години. Това констатира разследващият сайт Bird.bg след проверка в Търговския регистър. Всичките тези пари са от дарения.

За други две свързани сдружения - "Българска рейнджърска асоциация" (БРА) и "Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания - Е.А. Мартел", няма данни. И двете сдружения са декларирали, че нямат дейност!

"Школата за Приключения Роук на издирваният Ивайло Калушев, за която се твърди, че е организирала детски лагери, не е активно търговско дружество. За нея има записи до 2017 г. в Булстат и Делфи, но не е пререгистрирана в Търговския регистър. Следователно, и тя няма отчетена дейност, въпреки постовете им във фейсбук за извършването на такава съвместно с рейнджърско сдружение (НАКЗТ)", заключва разследващият сайт. И поставя въпросът как тогава е поддържана хижа "Петрохан", с какви пари - Още: Ясно е кое е детето с издирвания Ивайло Калушев

Междувременно, бившият екоминистър Асен Личев атакува своя колега Борислав Сандов заради меморандума за сътрудничество, подписан от Сандов с НАКЗТ. Личев беше служебен екоминистър - в правителство, назначено от Румен Радев, точно преди Сандов да стане редовен. Личев публикува в профила си във Facebook резултатите от вътрешна проверка в МОСВ на споразумението и заключението е: "дирекциите на МОСВ не са инициирали сключването и не са участвали при изготвянето или съгласуването на Рамковото споразумение, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност. Не е спазен редът за сключване на договори по Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите в съответствие с Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в МОСВ".

Само че в същия документ с вътрешната проверка пише, че РИОСВ-София прави проверка на място на 2 декември, 2022 година и констатира следното за дейността на НАКЗТ: "Не са установени облитания с дронове, обиколки с джипове, възпрепятстване преминаването на туристи, не са установени нарушения на режимите и забраните, регламентирани с обявяването на защитени зони от мрежата "Натура 2000" - Още: Мистерията "Петрохан": Приятел на Иво Калушев с нова версия къде е той