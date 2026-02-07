Последните часове преди трагедията на Петрохан: Камерите разкриват подробности

Записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара. Това съобщи БНТ, като се позовава на свой източници от раследването, с които те вече разполагат. Според запознати в неделя (1 февруари) в района се виждат шестима души. Това са тримата, които са намерени убити и тримата, които се издирват - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, което е син на спелеолога Яни Макулев.

ОЩЕ: "Извращение на будизма": Криминален журналист за случая "Петрохан"

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

Какво показват камерите на АПИ?

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас.

След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

ОЩЕ: Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.

Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.