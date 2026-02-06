Спорт:

Хванаха “муле“ на телефонни измамници

06 февруари 2026, 12:13 часа 338 прочитания 0 коментара
Хванаха “муле“ на телефонни измамници

Хванаха “муле“ на телефонни измамници, задържаният е направил пълни самопризнания, съобщават от РУ на МВР - Силистра. 50-годишен мъж е задържан в качеството му на участник в извършването на четири телефонни измами. Арестът е резултат на прецизно планирана полицейска операция на служители от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Силистра и гранични полицаи от Дунав мост. Оперативно-издирвателните действия на силистренските криминалисти стартирали незабавно, след като на 4 февруари около 17.30 часа в районното управление бил получен сигнал за телефонна измама. Жертвата – 82-годишна жена от областния град, хвърлила през терасата 5000 евро, след като била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията.

Работейки по горещи следи и във взаимодействие с колегите си от Гранична полиция, криминалистите успели да проследят пътя на извършителя, който по-късно вечерта бил задържан при опит да напусне страната през Дунав мост.

Снимка МВР

В него била намерена и иззета инкриминираната парична сума. Той е 50-годишен жител на силистренско село, без регистрирани до момента криминални прояви. Към момента е установено, че в качеството на „муле“ мъжът е участвал в извършването на четири телефонни измами, реализирани в Силистра от началото на годината.

Щетите от тях възлизат общо на около 30 000 евро. Като куриер той пренасял парите в Румъния, дейност, за която бил нает чрез обява за работа.

Мъжът е направил пълни самопризнания пред разследващите. Задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа. Продължава работата по изясняване на случаите и по установяване и на други лица, свързани с престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Телефонни измами полиция задържан муле ало измамници
