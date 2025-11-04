“Искате ли да ви наръгам?“: Задържаха под стража мъж, заплашвал деца

“Искате ли да ви наръгам?“. Така казал мъж, който размахал нож срещу три момчета в София. По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа 32-годишнният мъж, извършил хулигански действия, като размахвал нож към непълнолетни.

Според събраните до момента доказателства, на 31.10.2025 г. в 17,30 часа в ж.к. „Надежда“ в гр. София, обвиняемият Ш.М. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и ги заплашил.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК, за което с предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години.

Ш.М. е осъждан. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласи с искането и наложи най-тежката мярка за неотклонение на Ш.М.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.