Любопитно:

Жена почина след естетична процедура в Дупница, започва разследване

15 март 2026, 17:08 часа 379 прочитания 0 коментара
Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при лекар от Дупница, съобщиха за БНР от Областната дирекция на полицията в Кюстендил. Лекарят категорично отказа коментар пред медии. По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон. Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове - особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без достатъчен опит.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елін Димитров Отговорен редактор
болница Дупница разследване починала жена хиалуронова киселина
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес