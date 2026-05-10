Пострадалите край Лясковец: Един колоездач е приет в "Пирогов"

Най-тежко пострадалият колоездач при масовото падане край Лясковец по време на втория ден от италианското Джиро пристигна в "Пирогов".

Заради тежка фрактура на таза той беше докаран от Велико Търново в София. При инцидента пострадаха още шестима колоездачи - всички с повърхностни наранявания. След преглед в лечебно заведение, повечето от тях бяха освободени, предава БНТ.

Най-тежко пострадалият - 32-годишен пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние, съобщават от "Пирогов".

