Децата ги използват за „вратичка“: ЕС обмисля ограничения за VPN услугите

Европейският парламент обсъжда евентуални по-строги правила за VPN услугите (виртуалните частни мрежи). Причината е, че деца и тийнейджъри използват тези мрежи, за да заобиколят възрастовите ограничения в социалните медии. Доклад на Европейския парламент посочва, че VPN мрежите са се превърнали в "вратичка", след като бяха въведени ограничения за достъпа на непълнолетни до определени платформи.

ОЩЕ: Кремъл нареди на всички компании да сканират телефоните на руснаците за VPN

Една от обсъжданите идеи е задължителното потвърждаване на възрастта за потребителите на такива услуги.

Авторите предупреждават, че VPN мрежите в Европа могат да бъдат подложени на по-строг надзор съгласно бъдещи изменения в законите за киберсигурност и онлайн защита на децата.

"Настоящите мерки за гарантиране на възрастта – включително проверка, оценка и самодеклариране, са сравнително лесни за заобикаляне от непълнолетните", се казва в доклада.

Дебатът за VPN мрежите се засили в Брюксел след действията на Обединеното кралство и Франция за въвеждане на задължителни проверки за възраст на сайтове за възрастни.

ОЩЕ: Кремъл убеждава руснаците, че VPN ще им навреди

Юта стана първият щат на САЩ, който наложи ограничения върху използването на VPN като част от най-новата си регулация за проверка на възрастта. Въпреки това, силна негативна реакция успя да спре тази идея да бъде приета в Уисконсин през февруари.