Спират метрото между „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“ за повече от месец

11 май 2026, 6:12 часа 357 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Във връзка с преустановяване движението на метровлаковете в участъка между метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Хаджи Димитър“ поради изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и монтаж на сложни съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – от ул. „Шипка“ през ж.к. „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, се въвежда следната временна организация на движението:

От 11.05.2026 г. до 20.06.2026 година:

· Преустановява се движението на метролиния № 3 в участъка между МС „Орлов мост“ и МС „Хаджи Димитър“.

· Метростанция„Орлов мост“ ще функционира като крайна метростанция за метролиния № 3.

· Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“, както следва:

В посока ж.к. „Левски Г“:

От спирка с код 1289 „Площад Орлов мост“ (начална/крайна), по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой на кръстовището с ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Мадрид“, наляво по ул. „Черковна“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ до спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ (крайна/начална).

В посока площад „Орлов мост“:

От спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“, по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, наляво по ул. „Поп Груйо“, надясно по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута двупосочно до площад „Орлов мост“.

· Автобусите по линия № М3 ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по маршрута, с изключение на:

  • двупосочната спирка с кодове 1821 и 1822 „ул. Алеко Константинов“ за автобусна линия № N4 на бул. „Мадрид“;
  • двупосочната спирка с кодове 2117 и 2118 „ул. Подуенска“ за автобусна линия № 120 на ул. „Черковна“.
  • Спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ придобива статут на двойна спирка, като се сигнализира крайна спирка за автобусна линия № М3 на 20 м след съществуващия спиркоуказател. 
  • Закрива се временната автобусна линия № 1ТБ.

Метробусът М3 ще се движи на интервал от 10 минути през деня в делнични дни и на интервал от 15 минути в почивни дни.

Началният курс от спирка „Орлов мост“ както в делнични, така и в почивни дни ще бъде в 5:09 ч. Последният курс в делнични дни ще е в 23:54 ч., а в почивни дни – в 23:45 часа. 

Разписанието на метробус М3, включително маршрутът и часовете на движение, ще бъде публикувано на сайта на ЦГМ от събота, 9 май 2026 г., информира БТА.

