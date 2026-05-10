Кабинетът "Радев" взе властта:

"Супер момче, но не помня": Подозрителното в историята на новия шеф на ДАНС

10 май 2026, 10:51 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Супер момче, но не помня": Подозрителното в историята на новия шеф на ДАНС

"Да, беше с мен. Мога да кажа, че всички тези момчета бяха супер. Нямам точен спомен – видях какво е казал президента Радев, доверявам се на него в този случай". Това заяви бившият български премиер и бивш лидер на БСП Сергей Станишев в сутрешния блок на bTV. С думите си той визира новия и.ф. ръководител на ДАНС Станчо Станев. Той пое ръководството на Агенцията за национална сигурност докато не бъде избран нов редовен председател.

Още: Правителството реши: Ето кой става и.ф. председател на ДАНС

Отнет достъп до класифицирана информация

Какво точно каза Радев по въпроса със Станев? Бившият президент и бъдещ премиер на България увери медиите, че е проучил въпроса и че Станев вече има разрешение за такъв достъп, след като съдът му го върнал и това позволило на Станев да се върне в НСО "на висок пост". Защо достъпът първоначално е отнет така и не стана публично ясно досега – тръгнаха твърдения, че партньорски служби подали сигнали срещу Станев, има дори твърдения, че бил замесен в престъпна дейност, което никой официално не потвърждава. Радев каза и, че предложението Станев да оглави временно службата е на досегашния ѝ ръководител Деньо Денев – човек, свързван многократно и сочен като инструмент за влияние на Делян Пеевски, включително в скандала от есента на 2023 година, заради който беше провалено машинното гласуване за кметове, а преди това името му изплува в знаковия случай "Десислава Иванчева". Интересно защо Радев слуша Денев, след като преди почти 9 месеца отказа да назначи Денев начело на ДАНС – ОЩЕ:

Специално за съда и решението му за допуска до класифицирана информация на Станев, разследващият сайт Bird.bg публикува в официалната си страница във Facebook следното твърдение: "По делото във ВАС има и "отметка" за особено мнение – но текстът и мотивите са невидими – което е доста странно". Справка как се е развило делото в Административен съд София-град (АССГ): там първото решение е, че Станев няма право да се жалва, защото не е подал жалбата си в законоустановения срок. Само че в хода на делото, защото АССГ не е последна инстанция, тогавашният ръководител на НСО генерал Тодор Коджейков оттегля заповедта за отнемане на допуска на Станев и съдът го възстановява на работа.

По-интересното, което Bird сочи – че братът на Станев на име Гърде е замесен в съдебни дела и по тези случаи са наложени запори. До 10.06.2019 година самият Станев е едноличен собственик на фирма "Ред Консулт БГ", която сега се управлява еднолично от Гърде (Actualno.com видя информацията в Търговския регистър). Още през 2013 година британска гражданка налага запор за забележима сума на друга компания ("Гард тур"), в която Гърде е съдружник. Причината за запора - имотна измама. "От съдебните актове също така става ясно, че се дължат общо над 3 милиона лева на измамени чужди граждани – т.е. преведени суми капаро, срещу които не получават нищо", коментират от Bird.bg с твърдение, че имало и други такива случаи. Обаче за другите фирми в Търговския регистър, в които Гърде е вписан като собственик, съдружник и управител, Actualno.com не намери информация за наложени запори към датата на публикуване на настоящия материал.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Консултантски услуги в сферата на бизнеса и предприемачеството" - това е вписано в Търговския регистър като предмет на дейност на "Ред Консулт БГ". "Търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба" - това е част от предмета на дейност на "Гард тур".

Още: Сигнал: Новият шеф на ДАНС е с отнет достъп до класифицирана информация от 2013 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сергей Станишев ДАНС Станчо Станев Румен Радев имотни измами имотна измама Гърде Станев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес