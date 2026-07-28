Знак за бездействие: Неизследваните обстоятелства около смъртта на пътен полицай на АМ „Тракия“ (ВИДЕО)

Действия на институции и частна фирма са допринесли за обстоятелствата, довели до смъртта на пътния полицай Иван Тасев, загинал преди почти четири години на АМ „Тракия“ при изпълнение на служебните си задължения – това са изводите в най-новото разследване на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ), публикувано днес. На 26-ти ноември 2022 г. тридесет и пет годишният тогава Тасев е тежко ранен докато полицейският автомобил, в който се движи заедно с колега, ескортира машина на частно дружество, полагаща маркировка на магистралата. Катастрофата, е причинена от друг шофьор. Тасев губи живота си дни след инцидента.

Какво показва разследването на АКФ?

Разследването на АКФ „Знак за бездействие“ показва, че полицейският автомобил неправомерно е бил изпратен да придружава дейността по маркирането, а участъкът не е бил обезопасен съгласно правилата. Съмнения за пропуски има и в последвалото катастрофата официално разследване, в което се изследват единствено действията на причинилия катастрофата шофьор, а отговорност от контролните органи – Областно пътно управление (ОПУ) – Пазарджик и Областната дирекция (ОД) на МВР – Пазарджик не се търси.

„След като се запознахме с част от документите по делото установихме потенциални грешки на всички нива – от Агенция „Пътна инфраструктура“, през пътна полиция и до фирмата полагала маркировката – вероятно довели до смъртта на полицай Тасев,“ каза София Желева, правен експерт в екипа на АКФ.

„Въпреки това, след инцидента прокуратурата разследва единствено вината на шофьора, блъснал патрулната кола. Какво е мотивирало липсата на раззследване на потенциалните нарушения от страна на контролните органи можем само да гадаем,“ каза Желева.

До трагичния случай се стига, след като Тасев и негов колега са изпратени да охраняват полагането на маркировка в участъка на сто и първия километър на АМ „Тракия“. Заповедта, издадена от старши инспектор Петър Христосков, началник в Пътна полиция – Пазарджик, е в нарушение на няколко наредби.

На първо място, ескортирането на машини, полагащи маркировка, не е сред задълженията на Пътна полиция. Организацията на движението докато на пътя се полага маркировка е уредена в Наредба № 3 от 16.08.2010 г. на МВР за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. В конкретния случай, относимо е Приложение № 11 чл. 58, ал. 5 от наредбата.

Снимка: Приложение № 11 към Наредба № 3 /АКФ

По закон в участъка е трябвало да има две предупредителни табели – на половин километър преди ремонтиращата техника и на 250 метра. Изисква се и поставянето на затваряща табела, която да насочи трафика в свободното платно на автомагистралата. Видно от материалите по разследването, част от тази сигнализация е липсвала.

Процедурата по промяна на организацията на движението също изисква и взаимодействие между АПИ, ОПУ - Пазарджик, ОДМВР - Пазарджик и маркиращата фирма. Непосредствено преди стартирането на дейността по маркиране представители на двете регионални институции и частното дружество следва да присъстват на терен и да подпишат Протокол за приемане на временна организация и безопасност на движението. В хода на разследването на АКФ нито една от замесените институции не пожела да ни представи протокола, а в писмен отговор ОПУ - Пазарджик потвърди, че подобен протокол не е подписан.

„Целта на въпросния протокол е контролните органи да гарантират, че непосредствено преди започването на дейността по маркиране всички законови изисквания са спазени, така че да се намали риска от произшествие,“ каза Желева. „Липсата на подобен протокол води до извода, че законовия ред не е спазен.“

Друг важен момент е свързан с частния изпълнител „СД Инженеринг 77“ ООД. Фирмата нашумя в разследването на АКФ „АПИ и седемте процента“, в което името на собственика на фирмата, Цветан Цонев, беше свързано с корупционна схема с нагласена обществена поръчка на АПИ за пътна маркировка.

Полагането на маркировка по АМ „Тракия“ е част от дейността по договор между АПИ и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЮГ“, част от което е и дружеството. Сключеният на 12-ти февруари 2021 г. договор е на стойност 12.6 млн. лв с ДДС за срок от пет години. На 12-ти април 2023 г. е сключено допълнително споразумение, с което сумата се увеличава с 50% и договора вече е на стойност 18.9 млн. лв. с ДДС.

На отговор на изпратени от АКФ въпроси ДЗЗД „Обединение ЮГ” отговори, че дейността по маркиране „е изпълнена при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и всички необходими документи са издадени съгласно нормативните изисквания”.

Основните въпроси остават

Въпреки изпратените коментари, основните въпроси, свързани с отговорността на институциите за възникването на инцидента, остават.

„Почти четири години след този трагичен инцидент контролните органи все още не са обяснили на какво основание патрулният автомобил и двамата полицаи са били изпратени на АМ „Тракия””, каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Въпросът е от изключителна важност, като се има предвид ясната нормативна уредба, регламентираща дейностите по полагане на хоризонтална маркировка”.

Прокуратурата на две инстанции отказва искането на семейството на Тасев да изследва евентуална съпричастност на трети лица с аргумента, че в хода на досъдебното производство е установено наличието на изискваната по закон сигнализация. От материалите е видно обаче, че частното дружество е осигурило само последната (трета) табела от задължителната сигнализация и тя се е намирала след патрулния автомобил по посоката на движение. Предстои произнасянето на последна инстанция – Върховна касационна прокуратура. ОЩЕ: Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане