Изтекли срокове спасили Сарафов от дисциплинарна проверка по "Осемте джуджета", разкриват документи

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е прекратил проверката срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и още двама магистрати по случая "Осемте джуджета", без да стигне до извод, че липсват данни за нарушения. Това показват документи от проверка на ИВСС, започнала след медийна публикация от 3 март 2024 г. Документите бяха разпространени от адвокат Любомир Владикин в социалните мрежи.

Проверката е образувана след самосезиране на Инспектората заради публикацията, в която са изложени свидетелски твърдения за контакти между висши прокурори и Петьо Петров - Еврото, както и за предполагаемо влияние върху работата на прокуратурата.

В доклада на ИВСС са изброени шестима магистрати, чиито имена фигурират в публикацията и по отношение на които е проверявано дали са извършили нарушения на правилата за независимост, безпристрастност и престиж на съдебната власт. Това са Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Емил Петров, Илиана Кирилова, Божидара Ганева-Димова и Димитър Петров.

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Какво е проверявал Инспекторатът

Проверката е била насочена към три групи евентуални нарушения:

приемане на материални или нематериални облаги, които могат да поставят под съмнение независимостта и безпристрастността на магистратите; упражняване на натиск, заплахи или влияние върху прокурори и следователи или поддаване на подобно влияние; действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

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Основание за проверката са били твърденията, изложени в публикациите и свидетелските показания по казуса "Осемте джуджета", в които се описват срещи в ресторант "Осемте джуджета" между Петьо Петров - Еврото и представители на прокуратурата. Подобни свидетелства бяха публикувани и от Антикорупционния фонд през март 2024 г.

Решаващата подробност

Най-интересната част от документа е в неговия финал.

По отношение на Емил Петров, Илиана Кирилова и Божидара Ганева-Димова Инспекторатът изрично записва, че прекратява проверката "поради липса на достатъчно данни" за извършени нарушения.

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Същата формулировка обаче не е използвана за Борислав Сарафов, Емилия Русинова и Димитър Петров.

За тях ИВСС прекратява проверката на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Тази разпоредба урежда давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство - до шест месеца от откриване на нарушението, но не по-късно от три години от извършването му. След изтичането на тези срокове дисциплинарно производство не може да бъде образувано, а ако е започнало - следва да бъде прекратено.

Това означава, че Инспекторатът не е стигнал до заключение, че срещу Сарафов, Русинова и Димитър Петров липсват данни за нарушения. Вместо това е приел, че дори да бъдат установени подобни нарушения, за значителна част от твърдените събития е изтекъл законовият срок за дисциплинарно преследване.

Какво сочат материалите по случая

От самия доклад става ясно, че инспекторите са изисквали информация от наблюдаващи прокурори, от самите магистрати и от редакцията на "Дневник".

В документа е посочено още, че Емилия Русинова, Илиана Кирилова и Божидара Ганева са уведомили Инспектората, че имат качеството на свидетели по досъдебно производство на ГДБОП и Върховната прокуратура.

ИВСС е изискал и данни за публикацията, включително броя на прочитанията и коментарите под материала. Според справката към средата на май 2024 г. статията е била прочетена над 22 хиляди пъти, а под нея са били публикувани десетки коментари.

Скандалът "Осемте джуджета"

Казусът "Осемте джуджета" е сред най-големите скандали в българската съдебна система през последните години. Разследвания на медии и неправителствени организации поставиха въпроса за предполагаема неформална мрежа за влияние около бившия следовател Петьо Петров - Еврото. В различни свидетелски показания, публикувани през 2023 и 2024 г., се твърди за срещи между него и високопоставени представители на прокуратурата.

Докладът на ИВСС не потвърждава тези твърдения, но показва, че институцията е извършила проверка по тях. Най-същественият извод от документа е, че за част от проверяваните лица Инспекторатът е приел липса на достатъчно данни, докато за Борислав Сарафов, Емилия Русинова и Димитър Петров производството е прекратено поради приложението на давностните срокове по Закона за съдебната власт.