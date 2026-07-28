Нова информация за пострадалите при автобусната катастрофа на бул. "Цариградско шосе"

Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение. Това са съобщили за БТА от болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" и Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". Припомняме, че автобус по линия №204 премина през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха четирима души - пътници от автобуса.

Източник: Actualno.com

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За пострадалите

Единият пострадал е мъж на 45 г., с контузия на ръката, а вторият пострадал е жена на 50 г., с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Други двама - мъж на 76 години и 16-годишно момиче бяха откарани в Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", предава БТА.

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