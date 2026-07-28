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С брадви, мотики и колове: Масов бой в Бургас, четирима са в болница

28 юли 2026, 9:23 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
С брадви, мотики и колове: Масов бой в Бургас, четирима са в болница

Един мъж е пострадал тежко след масов бой, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 26.07.т.г. около 21.45 ч. в Районно управление – Средец е получено съобщение за масово сбиване в района на частен дом, разположен на ул. “Тодор Каблешков“ в града, при което двама братя на 35 и 37 години влезли във физическа саморазправа с други трима братя  на 42, 45 и 46 години, нанасяйки си взаимно удари с брадви, мотики и дървени прътове по лицата и телата. Още: Под носа на полицията: Масов бой между ромски фамилии

В сбиването се включили и множество други техни близки и роднини. Задържани за срок до 24 часа са по един брат от двете групи, а в болници са настанени четирима души. Най-сериозно пострадалия от тях 45 годишен мъж - с фрактури по ребрата и перфорация на белия дроб, е настанен за лечение в болница «Сърце и мозък»/. По случая е образувано досъдебно производство. Още: След масов бой: Мъж е с опасност за живота

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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