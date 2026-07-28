"Мерките на държавата са погрешни": ИПБ се тревожи след ръста на загиналите на пътя

"Само за по-малко от два месеца разликата спрямо миналата година се увеличи от 21 на 33 повече загинали, като жертвите от началото на годината достигнаха 261 души. Това показва, че предприетите мерки са погрешни", посочват в свой анализ за периода 1-26 юли от Института за пътна безопосност (ИПБ) на бившия шеф на КАТ - София Богдан Милчев. Според тях вместо предвидимост и сигурност - статистиката разкрива опасна неравномерност, която е ясен сигнал за системен срив в управлението на риск

Илюзия за безопасност и кървави пикове

От института обръщат внимание, че за първите 27 дни от месец юли са регистрирани 9 пълни дни без нито един загинал, а 7 дни с по един загинал.

В същото време само в 4 отделни дни (7, 15, 24 и 26 юли) формират катастрофалните 19 жертви — това са почти половината (47,5%) от всички 40 загинали на място.

Черният биланс: Общият брой на загубилите живота си достига 46 души, след като 6 лица починаха впоследствие от тежките си травми.

Институциите са изпуснали контрола

Поредицата от тежки катастрофи с товарни автомобили и автобуси, навлизащи в насрещното движение или излизащи от пътя, потвърждава: държавните институции са изпуснали контрола, твърдят от ИПБ.

Какво трябва да се направи?

От Института предлагат и решение на проблемите.

"Не предприемане на незабавни и дълбоки промени в модела на управление на пътната безопасност, вероятността от още по-мащабни трагедии на пътя не просто остава висока — тя ще се случи", посочват още ИПБ. ОЩЕ: Къде изтичат милиардите за пътища? Богдан Милчев с отговорите (ВИДEО)