Мъж е под стража за трафик на марихуана за Гърция

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинен в опит за трафик на над 18 кг марихуана на стойност 290 432 лева за Гърция през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Петко войвода", съобщиха от пресслужбата на съда.

Ростислав Петков (22 г.) бе задържан, след като на 14-и декември т.г. на пункта автомобилът му е отклонен за проверка. При нея в праговете и резервоара митническите инспектори разкриват 56 пакета със суха зелена тревиста маса, реагираща при теста на марихуана.

Част от мотивите на съда за определението са, че събраните до момента доказателства не опровергават презумпцията за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление.

Освен това се отчита, че престъплението, за извършването на което обвиняемият е привлечен в това му качество, се отличава с висока степен на обществена опасност предвид количеството и стойността на пренасяното наркотично вещество и организацията по извършване на деянието.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в Апелативния съд в Пловдив.

