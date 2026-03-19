Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Айлин Нуридин Пехливанова
2. Захари Георгиев Борачев
3. Хелия Кирилова Божилова
4. Йордан Недев Йорданов
5. Юлиана Мирчева Попова-Йосифова
6. Данчо Георгиев Караджов
7. Тефик Али Хасан
8. Станислав Гинев Бозов
9. Милен Иванов Милчев
10. Марин Миланов Траев
11. Цветозара Валентинова Живкова
12. Богомил Петров Петров
