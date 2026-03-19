"Няма уволнени по случая "Петрохан-Околчица": Главният секретар на МВР прехвърли всички въпроси към прокуратурата

Няма уволнени служители, които работят по случая "Петрохан - Околчица". Това каза в първото си интервю и.ф. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в ефира на Нова телевизия. "Всички колеги, които са работили и работят по този случай, са извършили огромен обем от работа. Цялата информация е между кориците на делото. То се намира в Окръжна прокуратура – София и моля всички въпроси да бъдат насочени към тях. Те са единствените, които могат да дадат компетентна информация", каза той. По думите му няма данни за участие на друг човек по този случай.

ОЩЕ: Случаят "Петрохан": Семейството на Александър Макулев излезе с официална позиция

Купен вот

"Данните спрямо изборите, проведени през октомври 2024 г., показват, че до момента има образувани 41 досъдебни производства за купен вот. При изборите през октомври 2024 г. те са били едва три. Задържаните до момента са 25, в сравнение с едва трима души за изборите преди две години", каза той.

По думите му няма нови схеми при купуването на гласове. "Схемата с дърва за огрев вече не е актуална, тъй като излизаме от отоплителния сезон. В момента се предлагат хранителни помощи срещу глас. Това не е нова практика, но в момента тя е най-актуалната", обясни главният секретар.

ОЩЕ: Спецакция срещу купуването на гласове във Варненска област

Той обясни, че за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. "Ние се движим по нашата база данни за лицата, които извършват тази незаконна дейност. Благодаря на всички граждани, които подават данни и сигнали. Към днешна дата имаме подадени 89 сигнала за купуване на гласове за изборите на 19 април", изтъкна Кандев.

Случая Георгиева

По случая с европрокурорката Теодора Георгиев, Кандев обясни, че има достатъчно данни да й осигурят охрана, а в момента тя е извън страната.

Попитан ще бъдат ли разпитан по случая Делян Пеевски, той отговори, че ще бъдат разпитани всички, които трябва да бъдат разпитани.