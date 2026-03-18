Скандал с изстрели в хижа "Камен дел" на Витоша

Напрежение около хижа "Камен дел" на Витоша прерасна в сериозен инцидент, съпроводен с изстрели. Ситуацията се е изострила, след като дългогодишният хижар отказал да освободи обекта и се барикадирал вътре. Ескалацията идва след смяната на управителя, който е заемал поста в продължение на десет години.

Случаят беше разказан пред Нова телевизия от члена на Управителния съвет на БТС Васил Николов, който твърди, че е бил заплашван от Ивайло Ненов - човекът, стопанисвал хижата през последното десетилетие.

По думите му, до органите на реда са подадени два сигнала. При първия инцидент, когато Ненов е отправил заплахи с пистолет, полицаи са се качили до хижата, съставили са му предупредителен протокол и са го отвели обратно в София. Малко по-късно обаче той се е върнал с такси, отново е влязъл в сградата и е започнал да проявява агресия към останалите на място представители на съюза, което е наложило второ повикване на полиция. При тази намеса мъжът е бил задържан.

Според БТС Ненов е управлявал обекта без действащ договор. Формално хижата е била предоставена на туристическо дружество "Камен дел - Бояна", но преди около седем години между членовете му възникнал конфликт и структурата се разпаднала.

"От туристическото дружество се обърнаха към нас. Казаха ни, че има човек, който стои там без договор и не могат да се разберат с него. Той отказва да напусне и затова се обръщат към нас", обяснява Николов.

На 16 март Българският туристически съюз избира нов стопанин и започва процедура по предаване на хижата. Първоначално разговорите със стария управител протекли спокойно, но впоследствие ситуацията рязко се изострила.

"В един момент нещата ескалираха и започнаха заплахи. Накрая извади пистолет, произведе два изстрела към стената. Каза, че след като убие нас, няма да влиза в затвора и ще се самоубие. Накрая един от колегите му изби оръжието и го счупи", разказва още Николов.

И към момента остава помещение в хижата, до което новите стопани нямат достъп. Очаква се то да бъде отворено в присъствието на полиция.

От БТС признават, че досегашните стопани са поддържали обекта в добро състояние - извършени са ремонти, хижата функционира и приема туристи. Ненов дори е подал документи за категоризация, опитвайки се да узакони дейността си, но процедурата не е завършена. Вместо това е обявен нов конкурс. През октомври 2025 г. "Камен дел" заема второ място в категорията "Хижа/заслон с най-добра кухня" в класацията на сайта "360 градуса" и Българския туристически съюз.

Избраният хижар на "Камен дел" е Иво Папазов, който досега е бил част от персонала на хижа "Демяница" в Пирин, хижа "Иван Вазов" и хижа "Мальовица".