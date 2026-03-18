Прокуратурата гледа "незаконна сеч и застрояване" от фирми на украинеца, сочен за таен свидетел срещу Благомир Коцев

Фирми, свързани с украинския инвеститор Олег Невзоров (за когото се твърди, че е таен свидетел на прокуратурата срещу варненския кмет Благомир Коцев - нещо, което самият Невзоров отрича) от т.нар. корпорация КУБ, са извършвали незаконна сеч и незаконно застрояване в 15 поземлени имота във Варна. Съставени са актове и е изпратен сигнал до прокуратурата за преценка по наличие на престъпления, става ясно от думи на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов в заседание на парламента на 6 март.

Депутат цитира сигнали за незаконна сеч на вековна гора

Те са в отговор на въпрос от народния представител от "Възраждане" Коста Стоянов, който говори за извършено и продължаващо "незаконно строителство" и "незаконна сеч" на вековна гора в местността Баба Алино, КК „Чайка“, район "Приморски" на град Варна, намираща се между Кабакум и Златни пясъци. Всичко това било дело на украинската корпорация КУБ („КУБ – Дивелъпмънтс“ ООД, „Форест Клуб Варна“ ООД, „ВилАпарт Арканум“ ООД и други, свързани с нея и нейния управител дружества).

Снимка: Коста Стоянов, БГНЕС

Според Стоянов от повече от две години там КУБ строи „незаконно“ и сече „незаконно“ вековна гора „без никакви разрешителни за сеч и без компенсаторни програми“. По думите на депутата – до момента са изсечени над 100 дка вековни гори и предстои да се секат още. Той цитира кадастрална карта и посочва, че сеч има в поземлени имоти, посочени като горска територия. Цитирани са и думи на зам.-кмета на Варна Илия Коев от март 2025 г., според когото е установена „незаконна сеч в терени частна горска територия и за тях няма категорично разрешение за каквато и да е сеч, фирмата собственик на имота няма подадени никакви документи за инвестиционни намерения, а за терена няма подробен устройствен план“. Имало е издадени констативни протоколи и към онзи момент са се готвели над 40 акта за въпросната фирма, ставаше ясно от изявлението на Коев. Той казваше, че ако се открият сериозни нередности, ще бъде пуснат сигнал в прокуратурата.

Междувременно в парламентарния въпрос на Коста Стоянов има още твърдения за незаконна сеч: в природен парк „Златни пясъци“ – държавна частна собственост, в горска територия – държавна частна и държавна публична собственост, включително защитени територии. Посочва се, че в момента се правел масов изкоп и се секат вековни дървета за изграждане на път, който „ще направи връзка на комплексите на украинските дружества със съществуващ асфалтов път, водещ от разкрона на път I-9 за „Златни пясъци“ и Аладжа манастир до обект – собственост на Министерство на транспорта (Пристанище Варна ЕАД)“. Цитирани са и сигнали на живущите в близост, подадени до общината. Депутатът научил от местни жители също, че „голяма част от информационните табели, (...) указващи, че територията е част от Природен парк „Златни пясъци“, са премахнати“. Останала била само една – до почивна база „Академик“, твърди той.

На 16 февруари Стоянов е подал сигнал до Министерството на земеделието, РДГ-Варна и Дирекция Природен парк „Златни пясъци“. Той пита Иван Христанов какви действия ще предприеме ведомството му, „за да се спре унищожаването на вековната гора“, и ще извърши ли той проверка на действията на Изпълнителна агенция по горите, „която не предприема никакви мерки“.

Иван Христанов: Има незаконна сеч и застрояване, сигналът е в прокуратурата

Пред Народното събрание Иван Христанов потвърждава, че през периода 2023 – 2025 г. са подадени "множество сигнали", сходни със сигнала във въпроса - чрез приложение „Защити гората“, което е за подаване на сигнали от заинтересовани лица до Изпълнителна агенция по горите. Искане за извършване на проверки е постъпило и от страна на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи във Варна, отдел „Икономическа полиция“. От страна на Регионалната дирекция по горите – град Варна са извършени "множество проверки" по всички подадени сигнали в горски територии – държавна и частна собственост, в землището на град Варна, район "Приморски".

Проверки са извършвани и по служебно постъпила информация за изготвен проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване, добавя Христанов. "С този проект се предвижда образуване на урегулирани поземлени имоти с цел реализиране на инвестиционно намерение на юридическото лице, като се засягат и поземлени имоти в горски територии. За тези имоти не са приложени нормативно изискуемите процедури за промяна на предназначението от горска в урбанизирана територия по реда на Закона за горите", казва той.

Снимка: Иван Христанов, БГНЕС

В хода на предходните проверки, както и извършени последващи проверки в края на месец февруари 2026 г., "действително е установено извършване на незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност в част от визираните във Вашия въпрос имоти, както и извършено незаконно застрояване в 15 поземлени имота", обръща се министърът към депутата от "Възраждане", според стенограмата на конкретното заседание на парламента.

След всяка от проверките служителите на Регионална дирекция по горите във Варна са съставяли констативни протоколи, като за част от извършените нарушения по Закона за горите са съставени актове за установяване на административни нарушения, а сигналът е изпратен до Районна прокуратура в град Варна за преценка по наличие на престъпления, казва Иван Христанов. "Следва да бъде отбелязано, че част от засегнатите имоти са с ограничен достъп поради ограждането им от собствениците, което не дава възможност за пряк оглед на място и оценка на щетите върху горската територия. Тук вмятам допълнително, че ако имахме дронове във всяко РДГ, щяхме да вдигнем дрон и да направим още по-добър оглед", споделя той.

"Също така, на всеки етап от проверките през годините, съобразно констатациите, от страна на Регионална дирекция по горите – Варна официално са информирани и сезирани всички компетентни институции – Районна прокуратура – град Варна, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – град Варна, Община Варна, Регионална дирекция за национален строителен контрол – град Варна, Териториалното поделение на държавно горско стопанство – Варна, Североизточно държавно предприятие град Шумен, Регионална инспекция по околната среда и водите град Варна. В тази връзка от страна на Регионална дирекция по горите град Варна са предприети необходимите законови действия. След последните извършени проверки през 2026 г. местните териториални структури на отговорните организации (...) са повторно сезирани. Отделно, за защита на държавния интерес, както и по отношение на необходимостта от установяване законосъобразността на строителната дейност и съответните инвеститори на обекти, Министерството на земеделието и храните официално е информирало всички отговорни централни администрации с молба за упражняване на контрол", допълва Иван Христанов.

Коста Стоянов му отвръща, че би съдействал с дрон за съвместна проверка на място, било то в Регионалната дирекция по горите или в дирекцията Природен парк „Златни пясъци“.

Кой е Олег Невзоров?

През октомври 2025 г. показанията на трима нови свидетели, включително един таен, натежаха в поредното съдебно заседание, на което отново се гледаше искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен. На 11 октомври "информационният" сайт ПИК публикува и име, за което твърди, че е тайният свидетел – Олег Невзоров, който е украински гражданин. Заслугата за изтичането на името в публичното пространство бе на Соня Колтуклиева, която отдавна работи за ПИК.

Името на украинския гражданин, оказва се, не е било замесено случайно, показа справка на Actualno.com. Дни по-рано се бе появила версия, че "тайният свидетел" искал да инвестира в проект в Морската градина във Варна, но му били поискани пари, затова се обърнал към прокуратурата.

Самият Невзоров обаче отрече да е давал показания срещу Коцев: "Умишлената дезинформация се превърна от репутационна заплаха за корпорация КУБ в пряка заплаха за живота и сигурността на мен и моето семейство, предвид че една такава, макар и неправдива информация, несъмнено би събудила у много хора ярост, помисли на ненавист и личностна омраза". С публикацията си във Facebook Невзоров даде сигнал, че вероятно ще съди Колтуклиева.

Снимка: Олег Невзоров, личен архив

Остава неясно дали Невзоров е сътрудничил на прокуратурата - официално потвърждение няма. По това време разследващият сайт Bird.bg сподели твърдения, че е възможно той да е имал сериозна причина да го направи. Медията твърдеше, че през юли 2025 г. Невзоров е получил забрана за срок от 10 години от ДАНС да влиза в България. Същата забрана получил и неговият сътрудник във фирма "Фират" ООД Джони Читадзе. Проверката ни в Търговския регистър миналата година показваше, че двамата действително са съдружници в тази фирма, а Читадзе е неѝн управител. Само че при справка сега се вижда, че на 16 февруари 2026 г. двамата са заличени като съдружници. От тази дата нататък едноличен собственик на капитала и управител е украинският гражданин Андрий Дамаскин. Компанията се занимава с производство и търговия на едро и дребно на строителни материали, реекспорт, предоставя транспортни услуги, извършва и "покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба".

Защо Невзоров и Читадзе са влезли в полезрението на ДАНС? Bird.bg твърдеше, че е заради пране на пари, но и заради информация за връзки с руските служби. Сайтът цитираше и номера на заповедите, с които ДАНС налага забраната за влизане в България (3-1802 от 3 юли, 2025 г. за Невзоров, 3-1801 за Читадзе). Само че две седмици по-късно забраната за Невзоров пада (3-2006/17.07.2025), гласеше информацията на разследващата медия. Всички заповеди са подписани от временно ръководещия ДАНС Деньо Денев, срещу когото има сериозно политическо недоволство и напрежение: Кабинетът на Андрей Гюров оттегля Деньо Денев за шеф на ДАНС.

В своя публикация бившият заместник-министър на екологията Тома Белев също коментира Невзоров - по следния начин: "Ако си строител, особено голям, няма как да не минат обектите ти през процедури по ОВОС или екологична оценка. Направих си труда да проверя и в двата регистъра всичките му фирми. Колкото и да е странно, но няма нито една процедура за преценка необходимостта от ОВОС или екологична оценка, за строителни проекти. Как се случва това, може да обясни областният координатор на ДПС Ново начало, който е и дългогодишен директор на РИОСВ Варна. На сайта на РИОСВ се намират такива решения, но е странно, че са внесени в регистъра с грешно ЕИК. Още по-странно е, че планове, които по директива и закон задължително се подлагат на екологична оценка, в случая не се подлагат".

Освен в строителните дейности, Невзоров има участие в още бизнеси - в Търговския регистър излизат данни, че украинецът е управител/съдружник/участник в управлението на общо 18 фирми.

