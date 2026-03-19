19 март 2026, 12:47 часа 171 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Даниел Павлов Митов

2. Любомир Димитров Христов

3. Детелина Красимирова Куртева

4. Светлозар Начев Николов

5. Огнян Симеонов Илиев

6. Десислава Ивелинова Вълчева

7. Борис Илиев Иванов

8. Светослав Сашев Маджаров

9. Юлиян Иванов Андреев

10. Мартин Владимиров Илиев

11. Махмуд Али-Хайдар Аламо

12. Зорница Красимирова Велева

Виолета Иванова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
