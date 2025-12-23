Петима в ареста, хванаха ги с 10 кг марихуана

Под надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград бе проведена мащабна полицейска операция от Регионална дирекция “Гранична полиция“- Кюстендил за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за държане и разпространение на наркотични вещества. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

В хода на операцията са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Установени са и са иззети по надлежния ред 10,364 кг суха тревна маса (бруто), реагираща при направения полеви наркотест на марихуана/канабис.

В качеството на обвиняеми са привлечени пет лица - С.Д., на 53 г., от гр. Петрич, Д.С., на 34 г., от гр. Петрич, Н.Р, на 44 г., от гр. Петрич, К.Р., на 42 г., от гр. Петрич и А.Г., на 38 г., от гр. Симитли, за извършени престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 354а, ал.2, изр.2, предл. 4, вр. ал.1, пр.4 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК.

С постановление на Окръжна прокуратура-Благоевград обвиняемите лица са задържани на основание чл. 64, ал.2 от НПК за срок до 72 часа.

По искане на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът наложи на петимата обвиняеми мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград.

