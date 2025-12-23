Спорт:

Петима в ареста, хванаха ги с 10 кг марихуана

23 декември 2025, 12:05 часа 192 прочитания 0 коментара
Петима в ареста, хванаха ги с 10 кг марихуана

Под надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград бе проведена мащабна полицейска операция от Регионална дирекция “Гранична полиция“- Кюстендил за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за държане и разпространение на наркотични вещества. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

В хода на операцията са проверени 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Установени са и са иззети по надлежния ред 10,364 кг суха тревна маса (бруто), реагираща при направения полеви наркотест на марихуана/канабис.

Още: Мъж е под стража за трафик на марихуана за Гърция

В качеството на обвиняеми са привлечени пет лица - С.Д., на 53 г., от гр. Петрич, Д.С., на 34 г., от гр. Петрич, Н.Р, на 44 г., от гр. Петрич, К.Р., на 42 г., от гр. Петрич и А.Г., на 38 г., от гр. Симитли, за извършени престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 354а, ал.2, изр.2, предл. 4, вр. ал.1, пр.4 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК.

С постановление на Окръжна прокуратура-Благоевград обвиняемите лица са задържани на основание чл. 64, ал.2 от НПК за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: За контрабанда на 70 кг марихуана: Искат задържане под стража на четирима

По искане на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът наложи на петимата обвиняеми мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Благоевград.

Още: Хванаха пласьор с над 17 килограма марихуана

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Марихуана обвинения задържане под стража трафик на наркотици
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес