Пиян баща удари с чук 14-годишната си дъщеря

Пиян баща удари с чук по главата 14-годишната си дъщеря. Това съобщават от ОДМВР-София. Около 18.45 часа на 10 октомври в РУ-Ихтиман постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за прието 14-годишно момиче, ударено по главата с твърд предмет от нейния баща. Полицейските служители реагирали незабавно. Още: Как съдът може да изпрати детето при родител – насилник: Говори адв. Елена Кръстева (ВИДЕО)

Пред тях майката на момичето споделила, че след употреба на алкохол мъжът й е агресирал и е ударил дъщеря им с чук по главата. След преглед и оказана медицинска помощ пострадалата е освободена за домашно лечение с охлузно нараняване. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по случая. Още: Битият с чук прокурор е искал разпит на Нотариуса, припомниха от АКФ (ВИДЕО)