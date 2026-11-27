Началникът на Централния софийски затвор Светослав Пенов е отстранен от поста си, а срещу служителите, пряко отговорни за неправомерното освобождаване на 19-годишния Красимир Пантов от ареста, са образувани дисциплинарни производства. За кадровите и дисциплинарни мерки съпбщи Нова телевизия, след нейно разследване. ОЩЕ: Заради Брендо: Отстраняват шефа на затвора в София

Пуснат по погрешка опасен престъпник

Красимир Пантов е един от тримата подсъдими за серия жестоки и непровокирани нападения над случайни граждани в София, при които за няколко месеца пострадаха около 20 души в заведения и по улиците на града. Въпреки че спрямо него е имало действаща мярка за неотклонение „задържане под стража“, 19-годишният младеж се озовал на свобода. Скандалният пропуск излязъл наяве по време на съдебно заседание, на което Пантов се явил сам – без охрана и конвой. Пред съда той заявил, че е бил освободен по погрешка, след което незабавно е бил задържан в залата и върнат зад решетките.

Към момента на излъчване на разследването от Софийската районна прокуратура дори не разполагаха с данни колко време подсъдимият е прекарал на свобода и по какъв начин е напуснал затвора.

ОЩЕ: След искане на шефа на затвора: Решават дали да пусне на свобода Евелин Банев - Брендо

Заедно с Красимир Пантов на подсъдимата скамейка са изправени 22-годишният му брат Цветан Пантов и 28-годишният Мирослав Цаков, като и тримата имат криминални досиета, а двама от тях вече са осъждани. Срещу групата са повдигнати общо 14 обвинения, сред които за побой над клиенти на заведение за бързо хранене на столичната ул. „Георги С. Раковски“ през ноември 2025 г. с десет пострадали, както и за нападения в нощен бар и в района на НДК в края на февруари 2026 г.

Част от жертвите изразиха притеснения, че подсъдимите отново могат да излязат на свобода, тъй като защитата им е поискала споразумение с прокуратурата, макар от държавното обвинение да уточниха, че на досъдебната фаза такова не е постигнато. След отстраняването на ръководството и започналите дисциплинарни проверки остава да се изясни как човек с постоянна мярка за задържане е успял да излезе безпрепятствено от затвора.