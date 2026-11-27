Най-малко 87 руски военни от елитните сили за специални операции (ССО) са били убити по време на войната срещу Украйна. Това съобщи изданието „Важные истории“, което проучи изтичане на информация от базата данни на Росстат. Според данните 54 войници са били убити на украинска територия, а други трима са починали от раните си в руски болници.
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И в Сирия
Петима са били убити в Сирия, а други петима са станали жертва на саботажни операции, извършени от украинските разузнавателни служби в Русия. Останалите са починали извън бойни действия или при неясни обстоятелства. Силите за специални операции са едно от най-секретните подразделения на руската армия. Бойците са подбрани от елитни специални части на ГРУ.
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Според различни оценки Силите за специални операции наброяват между 2500 и 7000 души персонал. Подразделение е създадено като еквивалент на американските „Делта Форс“. Бойци на ССО са участвали в превземането на Крим през 2014 г., евакуацията на Виктор Янукович от Украйна и военните операции в Сирия.
At least 87 officers of Russia’s elite Special Operations Forces (SSO) have been killed during the war against Ukraine. This was discovered by Important Stories outlet, which examined a leak from the Rosstat database. According to the data, 54 soldiers were killed on Ukrainian territory, while another three died from their wounds in Russian hospitals. Five were killed in Syria, and another five became victims of sabotage operations carried out by Ukrainian intelligence services in Russia. The rest died outside combat or under unclear circumstances. The Special Operations Forces are one of the most secretive units of the Russian military. Fighters are selected from elite GRU special forces units. According to various estimates, the SSO numbers between 2,500 and 7,000 personnel. The unit was created as an equivalent of the American Delta Force. SSO fighters took part in the seizure of Crimea in 2014, the evacuation of Viktor Yanukovych from Ukraine, and military operations in Syria. In 2023, part of the unit became part of a new military intelligence structure which, according to The Wall Street Journal, is involved in sabotage operations in NATO countries.— NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026
През 2023 г. част от звеното става част от нова структура на военното разузнаване, която според The Wall Street Journal участва в саботажни операции в страни от НАТО.
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