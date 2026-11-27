Румъния настоява НАТО да предприеме общи действия срещу хибридните атаки, идващи от Русия. Това заяви румънският външен министър Дан Некулаеску в интервю за германския вестник „Велт“. По думите му досега противодействието на подобни заплахи в рамките на ЕС и Алианса е било основно отговорност на отделните държави. Букурещ обаче смята, че е необходимо по-тясно сътрудничество и общ механизъм за установяване на връзките между различните атаки.

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„Нуждаем се най-малкото от обща картина на ситуацията и трябва систематично да търсим връзки. Едни и същи участници ли стоят зад атаките в Германия, Естония или Румъния?“, попита Некулаеску. Хибридните атаки могат да включват кибератаки, дезинформационни кампании, пропагандни, икономически и разузнавателни операции, както и други действия, при които извършителите често се опитват да прикрият участието си.

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Според румънския министър някои съюзници подкрепят идеята борбата с подобни заплахи да се превърне в оперативна задача на НАТО. Други обаче се опасяват, че това може да доведе до допълнително изостряне на отношенията с Русия.

Черно море – слабо звено в европейската сигурност

Некулаеску обвини Москва, че се стреми да установи едноличен контрол над Черно море. Той подчерта, че държавите в региона, сред които Румъния, България, Турция и Украйна, имат право да защитават сигурността си. „Никой друг не трябва да бъде там. Но ние сме там – Румъния, България, Турция, Украйна и други държави. Имаме право да се защитаваме, но имаме и право на мир“, заяви министърът.

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По думите му Черно море се превръща в едно от най-уязвимите места за европейската сигурност. Като аргумент той посочи зачестилите инциденти с дронове, морски мини и нападения срещу търговски кораби, пише БГНЕС.

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През последните седмици търговски плавателни съдове край румънското крайбрежие неколкократно бяха атакувани от дронове, за които има подозрения, че са руски. При някои от инцидентите има загинали и ранени, а плавателни съдове са потънали. На този фон НАТО засили въздушните и морските си патрули в региона.