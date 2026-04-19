Привикаха карикатуриста Христо Комарницки в полицията, министърът му се обади лично (ВИДЕО)

Известният карикатурист Христо Комарницки бе привикан от Икономическа полиция заради негов пост, написа самият той в профила си във Фейсбук.

“Днес бях призован в Икономическа полиция, заради сигнал от Прокуратурата по повод моя публикация във Фейсбук от преди три дни.

Подписах предупредителен протокол, че няма да нарушавам избирателните права на гражданите.

По този начин честността на предстоящите избори е 100 % ГАРАНТИРАНА!

Изказвам благодарности на само звания главен прокурор Сарафов, на министъра на вътрешните работи г-н Дечев и на главния секретар на МВР г-н Кандев за тяхната бдителност и самоотверженост в борбата за честен вот!“, написа той.

Публикувахте от Christo Komarnitski в Петък, 17 април 2026 г.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев се обади лично по телефона на Комарницки, за да му обясни. Министър Дечев публикува видео във Фейсбук, което показва разговора му с Комарницки.

“Днес, след като разбрах, че изключително талантливият български карикатурист Христо Комарницки е бил извикан в СДВР, за да дава обяснения във връзка със свой ироничен пост в социалните мрежи, направих проверка и установих, че инициативата за това е на Софийската районна прокуратура.

Реших да се обадя лично на г-н Комарницки, за да му кажа какво мисля за случилото се.

Аз също го чакам за един подпис върху Прас-Прес като негов огромен почитател.“, написа министърът.