Скрити в автобуси, хванати на границата: БАБХ иззе над 2 т животински продукти

Над два тона животински продукти иззеха инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

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При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 2200 кг животинска мазнина без документи за произход. При друга проверка на бус с българска регистрация, са открити 98 кг млечни продукти - без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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