В тежко състояние остава едното дете, паднало вчера от тротинетка

Състоянието на едното дете, пострадало след падане от тротинетка вчера, остава непроменено - в реанимация, с тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщиха от Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", цитирани от БТА.

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Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Детето е настанено в отделението "Детска травма" на "Пирогов“.

Припомняме, че вчера в столичния квалнал “Бояна“ две деца - момче на 12 години и момиче на 14 години паднаха от електрическа тротинетка, на която и двете са се возили. Веднага на мястото на инцидента пристигнаха две линейки и на децата бе оказана помощ.

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