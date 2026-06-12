Велислав Величков: Докато не се разкрият зависимостите около "Осемте джуджета", прокуратурата не може да излезе от порочния кръг

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков заяви, че очаква още през есента да започнат реалните процедури по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подчерта, че сроковете по Закона за съдебната власт вече са в ход. „Чувам, че премиерът Радев е начертал хронограмата на събитията и тя наистина е такава. Приемане на Закон за съдебната власт, определяне на процедура и критерии за избор на парламентарната квота и изборите очевидно ще се състоят наесен“, каза Величков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му триседмичният срок между първо и второ четене на законопроекта е изтекъл, а следващата сряда предстои разглеждането на предложенията за второ четене. „Това означава, че септември ще започнат реалните номинации“, посочи той. Величков заяви, че процедурите за избор на професионалната и парламентарната квота във ВСС трябва да вървят паралелно. „Точно това сме предложили и ние – да се състоят едновременно процедурите“, каза той.

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Според него изборът на професионалната квота трябва да се проведе по апелативни райони, а не по окръжни. Той аргументира позицията си с опасения от влияние върху магистратите в по-малките съдилища. „В малките съдилища, където има по 30-40 магистрати, ако те трябва да гласуват в работни дни в окръжните съдилища, първият, който ще ги посрещне на кафе, е административният ръководител“, заяви Величков. По думите му гласуването трябва да се провежда в почивни дни, за да се гарантира независимостта на магистратите.

Той подчерта още, че парламентарната квота във ВСС не бива да се формира по партийни съображения. „Трябва да се гледа човек по човек и е много важно какви критерии ще бъдат определени и кой ще има право да номинира“, каза депутатът.

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Величков настоя и за мораториум върху назначенията в настоящия състав на ВСС до избора на нов съвет. „Това означава, че с новоназначени административни ръководители, премествани и повишавани магистрати отрицателната селекция продължава. А това изключително много ще затрудни работата на следващия Висш съдебен съвет“, заяви той.

По време на разговора Величков коментира и разследванията около казусите „Осемте джуджета“ и „СС Клуба“, свързан с убития Мартин Божанов – Нотариуса. „Всъщност изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова казва точно за имотна мафия, но не продължава след запетайката, която е действала чрез влияние върху магистрати от бивши магистрати, които после са станали адвокати“, заяви той.

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Според него трябва да бъде разследвана цялата мрежа от зависимости около двата случая. „Докато не се разкрият зависимостите в мрежата „Осемте джуджета“, прокуратурата не може да излезе от порочния кръг, а оттам е застрашен и съдът“, каза Величков.

Той обърна внимание и на дисциплинарното производство срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура. „Въпросът е към ВСС – защо след като сте установили, че има недопустимо деяние и сте образували дисциплинарно производство, не я отстранихте като ръководител на най-важната прокуратура?“, попита депутатът.