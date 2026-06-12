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Две деца пострадаха при падане от тротинетка в София

12 юни 2026, 15:47 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Две деца пострадаха при падане от тротинетка в София

Две деца са пострадали при падане от електрическа тротинетка в София. На мястото на инцидента към Околовръстния път на столицата и кв. „Бояна“ са изпратени спешни екипи, съобщиха от СДВР, цитирани от БТА. Инцидентът е станал на ул. „Даскал Попандреев“ в кв. „Бояна“.

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Сигналът е подаден в 13:51 часа. Веднага са изпратени две линейки. Децата са се возили на една тротинетка, от която са паднали. 12-годишно момче е с контузия на главата, хематом, контузия на двете ръце и единия крак.

14-годишното момиче е с комоцио, контузия на главата, хематоми, както и съмнение за фрактури и на двете ръце. Децата са хоспитализирани в „Пирогов“.

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Фрактура контузии пострадали деца електрическа тротинетка
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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