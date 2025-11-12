Любопитно:

Прокуратурата обвини доктора, прегазил кучето Мая

12 ноември 2025, 16:40 часа 334 прочитания 0 коментара

Д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази кучето Мая при излизане от гараж, е обвинен в умишлена проява на особена жестокост към гръбначно животно, в следствие на която е настъпило тежко увреждане, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Според събраните дотук данни кучето Мая, регистрирано под името Роксана, е било чипирано, а след инцидента животното е било живо, но заради тежките увреждения е било евтанизирано, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

"Ключово за по-нататъшното развитие и за самото обвинение е назначената ветеринарно-медицинска експертиза, която трябва да отговори на повече въпроси относно механизма на телесните увреждания и тяхната причина. Законът предвижда наказание от 1 до 5 години, което не е тежко престъпление по Наказателния кодекс. Обвиняемият не е дал обяснения, той не е бил задържан от полицейските органи в хода на проверката, но разследващите органи са в контакт с него, вероятно в най-скоро време ще имаме информация каква е неговата версия за случилото се", каза още Николаев.

Инцидентът с прегазеното куче

Снимка: iStock

Припомняме, че видео, показващо как на 9 ноември автомобил прегазва умишлено легнало на тротоара куче в столичен квартал, предизвика вълна от възмущение в цялата страна. Стана ясно, че зад волана е бил д-р Ненад Цоневски от ВМА, който е признал вината си и че е прегазил животното. Прокуратурата веднага се зае със случая, а възмущението премина в граждански протест.

На 10 ноември стана ясно, че д-р Ненад Цоневски е бил отстранен от ВМА до приключване на разследването, а граждани поискаха от Българския лекарски съюз да спре правата на медика.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
куче Софийска районна прокуратура Ненад Цоневски куче Мая
