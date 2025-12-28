Ман Сити изпревари Юнайтед и Ливърпул: взима новата звезда на Висшата лига

Манчестър Сити за момента води в преговорите за подписа на новата звезда на Висшата лига Антоан Семеньо. Другите два основни фаворита за привличането на ганаеца са Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Според италианския журналист Фабрицио Романо „гражданите“ работят активно по сделката през последните дни. Спортният директор на клуба Уго Виана води директни разговори с екипа, който стои зад Семеньо, тъй като Ман Сити иска развитие възможно най-скоро.

Ман Сити има предимство пред Юнайтед и Ливърпул, а Челси отпадна

Антоан Семеньо започна сезона с Борнемут по прекрасен начин. Той вкара 6 гола и даде 3 асистенции в първите 7 мача, а „черешките“ спечелиха 14 точки от тях. Тогава се появиха 4-ма основни кандидати за подписа му – Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, където беше спряган за заместник на Салах, и Челси. Според Фабрицио Романо „сините“ вече са вън от надпреварата за подписа на Семеньо, а „червените дяволи“ и мърсисайдци все още имат шансове.

Ман Сити е в серия от 6 поредни победи във Висшата лига

И все пак, с най-голямо предимство остава Манчестър Сити. В момента „гражданите“ са на второ място във Висшата лига, като имат актив от 40 точки след изиграването на първите 18 мача – 13 победи, 1 равенство и 4 загуби. Освен това, те са в серия от 6 поредни победи. Техен е и голмайсторът в първенството – Ерлинг Холанд, който е отбелязал 19 попадения. Но това не им пречи да привлекат и третият по голове във Висшата лига. Антоан Семеньо е вкарал 9 пъти от началото на сезона.

