"Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)

Жители на столичен квартал обвиняват лекар от Военномедицинска академия (ВМА), че умишлено е прегазил 14-годишно куче, познато на всички в района като Мая (или Рокси). Случаят предизвика силна обществена реакция и доведе до подаване на жалба по член 325б от Наказателния кодекс – за жестокост към животно. Според текста на закона, "който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и с глоба от 1000 до 5000 лева". Възможно е обаче наказанието да е по-тежко - 2 до 8 години затвор и глоба от 2000 до 10 000 лева, ако увреждането/смъртта са причинени "по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост".

По думите на съседите, зад волана е бил Ненад Цоневски, за когото твърдят, че е гръден хирург във ВМА. Лекарят е признал пред тях и пред полицаите, че е прегазил кучето, твърдят очевидци пред Actualno.com.

"Мая беше кучето на квартала, той дори не я познаваше. Мая живее в квартала от около 14 години и отдавна е приета за кучето на блока. Аз живея тук от края на 2019 година, а Мая живее тук от 13 години. Тя живееше на строежа заедно с работниците… После всички я припознахме и започнахме да се грижим за нея", разказва Ива Йонкова.

По думите ѝ кучето е било душичка: "Изключително умно куче, изключително дружелюбно куче. Абсолютно никога не е подгонила никой. Тя играеше с всички деца, разхождаше се всеки ден с мен и моето куче".

Мая е била възрастно животно, с намален слух, което често лежало в края на самата улица, където автомобилният трафик е слаб: "Нашата улица е задънена улица и ние всички знаехме, че просто или трябва да изчакаме две секунди и тя ще стане и ще тръгне, или много леко да изсвирнеш и тя веднага скокваше".

Фаталната сутрин: "Лежеше неподвижно, опитваше се да стане с предните лапи"

Прегазването става на 9 ноември, малко след 10:30 часа сутринта.

"Събудихме се и си започнахме нормалната сутрешна рутина. На мъжа ми му звънна един от съседите и каза: "Моля ви, слезте, защото има нещо с Мая, тя лежи на улицата и не мърда", разказа Ива Йонкова пред Actualno.com.

Когато слизат долу, кучето вече е изтеглено встрани от тротоара от съсед на име Цеци: "Мая лежеше неподвижно на тротоара… Установихме, че няма никаква чувствителност в задните крака. Опитваше се да стане с предните крачета и само си местеше главичката и не можеше да стане".

Съседите организират транспортирането до Централна ветеринарна клиника. Там са направени изследвания, включително скенер.

"На скенера се видя, че крачетата не са счупени, но гръбнакът е прекъснат на три места, заедно с прекъснат гръбначен мозък. Поради възрастта си и тези травми, несъвместими с живота, не можеше да бъде направена операция. Взехме решение да я приспим, за да не се мъчи".

Кой е лекарят, за когото кварталът говори



Съседите посочват с име човек от блока, за когото твърдят, че е шофьорът на автомобила – Ненад Цоневски.

"Той е съседът, който до този момент не осъзнавахме, че живее тук. Виждала съм го само в автомобила – че минава по улицата, но лично не го познавам", казва Йонкова. По нейни думи и по думите на партньора ѝ Димитър Митев, мъжът е гръден хирург и работи във Военномедицинска академия: "Знаем, че е гръден хирург във ВМА. Съседите ни потвърдиха, че това е човекът".

Actualno.com не разполага към момента с официална позиция на Ненад Цоневски, както и на Военномедицинска академия (ВМА) - продължаваме да търсим и двете страни, специално с въпрос дали ако се установи вина на хирурга, той ще бъде освободен от работа. По неофициална информация във ВМА са осведомени за случая още преди да ги потърсим. Ако г-н Цоневски реши за уместно да каже своята позиция, платформата ни е на разположение.

Какво показват видеокадрите – версията на свидетелите

Решаващи за твърденията на съседите са кадрите от охранителни камери, монтирани в района.

"Като видяхме камерите, разбрахме какво е станало", добави Йонкова.

По думите ѝ и по думите на приятели ѝ Митев, видеото показва как колата излиза от вътрешния двор с паркоместа, прави завой наляво и преминава върху лежащото куче: "Кучето лежи на средата на улицата. Няма как да не го видиш. Той излиза от заден двор и тръгва наляво… Първо минава през кучето, после слиза от колата, поглежда през какво е минал, вижда, че това е куче, вижда, че кучето му лежи под гумата – и минава втори път върху него, с предните и със задните гуми".

Димитър Митев допълва, че на записите се вижда и втори мъж, който се качва в колата при лекаря: "Отстрани седеше човек – приятел или познат, няма значение. На втори клип се вижда как този мъж се качва. Имаме свидетел, който абсолютно вижда какво се случва. Качва се в колата и двамата си тръгват. Кучето остава на улицата".

Спорът за умисъла: "Няма как да не го видиш това куче"

Съседите са категорични, че според тях не става дума за нещастен случай.

"Няма как да не го видиш кучето. Ти трябва да си сляп, за да не го видиш. Имаш поне 20 секунди – излизайки от безистена, правиш завой наляво. Къде са ти очите? Не внимаваш в пътната обстановка", категорична е Ива Йонкова.

Според нея в подобна ситуация реакцията на един отговорен водач би била коренно различна: "Ако това ми се случи и мина с предните си гуми през нещо, ще сляза и ако видя, че е куче, ще го издърпам, ще го закарам до спешна клиника. Няма да се кача в колата и да мина втори път върху него".

Разговорът с полицаите

Веднага след като лекарят се прибира вечерта, съседите извикват полиция.

"През деня не бяхме извикали полиция. Просто искахме максимално бързо да се реагира за кучето. След като той се прибра вечерта след 18:30 ч., извикахме полиция, защото вече извършителят е на място", обяснява Йонкова.

На място се развива напрегнат разговор между съседите, лекаря и полицаите.

"Първо се опита да говори някакви неадекватни работи: "Ах, ох, какво ще направите? Аз няма да живея тука". Опита се да избяга, да си тръгне с колата… Първо каза, че не знае за какво става въпрос. После каза, че не го е видял. После каза, че бил сигурен, че кучето е умряло, затова решил да си продължи. Четвъртата му версия беше, че бързал за работа", твърди Йонкова.

По думите на Митев, полицаите са гледали видеото заедно с всички присъстващи и са се обърнали към лекаря: "Показаха му клипа и му казаха: "Това според теб нормално ли е? Хуманно ли е да оставиш животното и да минеш през него и да си тръгнеш?". И когато видя, че всичко е ясно, той си призна, че е той".

Йонкова също потвърждава, че в крайна сметка мъжът признава:

"Накрая, след като го притиснахме с фактите, каза: "Да, видях кучето и минах през него. Моля човешки да не се дава гласност, градя кариера от 10 години".

Съседите твърдят, че след инцидента лекарят е помолил случаят да не бъде разгласяван в медиите и социалните мрежи, за да не пострада професионалната му репутация.

"Думите му бяха, че не желае да се разпространява случаят в социалните мрежи, защото той гради кариера от 10 години. И му е много трудно в София. Сега е намерил мястото си във Военномедицинска академия и моли човешки да не се дава гласност", разказва Йонкова.

По думите на Димитър Митев, лекарят е предложил "да се разберат" неформално: "Каза на един от хората – "Дай да пием по едно кафе и по една бира, да се разберем". Щял да поеме разноските, които сме платили за кучето – за приспиването и изследванията. Един вид, да си изкупи вината по този начин".

Жалба по член 325б и искане да бъде отнето лекарското право

Съседите подготвят жалба по член 325б от Наказателния кодекс – "жестоко отношение към гръбначни животни", който предвижда до три години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева, като наказанието се увеличава при извършване по особено мъчителен начин или на публично място.

"До края на деня ще свършим това нещо с жалбата, за да може да е пълен пакетът – видеозаписи, протокол от Централна ветеринарна клиника. Искаме да се предприемат максимални мерки", казва Йонкова.

Наред с наказателна отговорност, съседите настояват и за професионални последици за лекаря: "Категорично искаме най-суровото наказание. В допълнение бихме желали да му бъдат отнети лекарските права. Той не заслужава да бъде доктор, няма хуманно отношение", заявява Йонкова.

Тя допълва, че е изпратила имейли до ръководството на ВМА, включително до завеждащия отделението във Военномедицинска академия, и очаква институционална реакция: "Надяваме се силно, вярваме, че ще бъдат взети мерки, защото няма как такъв човек да бъде част от екипа на Военномедицинска академия".

Петиция и обществена подкрепа

Случаят бързо придоби публичност в социалните мрежи. Появява се онлайн петиция, създадена от гражданка, която не познава лично пострадалите, но настоява за санкции.

За Ива Йонкова каузата е лична – както заради Мая, така и заради отношението към животните по принцип: "Първо ме мотивира любовта ми към животните. Цял живот се опитвам да бъда гласът на безгласните. Много обичах Мая и много се грижех за нея като за мое куче… Тя посрещаше всеки, тя беше кучето на квартала"

Посланието ѝ към хората, които следят случая, е кратко: "Мая няма да я върнем, но можем да направим така, че да няма втора Мая. Моля хората, когато видят такова нещо, да не подминават. Не можем да бъдем безучастни".