Акция на границата: България спря оръжейна пратка за Северна Македония

3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона задържаха служители на ГДБОП и Агенция "Митници" на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха от МВР. Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония. Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконните оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония.

Шофьорът избягал

Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напускал пункта преди извършването на контролните действия.

Седмица по-късно - на 24 декември, на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач. При извършената, в негово присъствие, проверка и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели 6 картонени кашона с оръжия и боеприпаси.

За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Друга група за трафик оръжия на Балканите

Припомняме, че наскоро след деветмесечно разследване е разбита престъпната група за трафик на оръжие, която е действала в Косово и Албания. Разследването е на Специалната прокуратура на Косово с Прокуратурата на Основния съд с обща юрисдикция в албанската столица Тирана и подкрепата на Европол. ОЩЕ: Разбиха престъпна група за търговия с оръжия в Косово и Албания