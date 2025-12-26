Лайфстайл:

Над 50 пожара в празничната нощ, няма загинали и пострадали

26 декември 2025, 08:16 часа 211 прочитания 0 коментара
Противопожарните служби са ликвидирали общо 51 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 187 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в отпадъци и 20 в готварски уреди и комини. 

Извършени са 132 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

Спасиана Кирилова
