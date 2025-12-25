Трима загинали и много ранени в катастрофи през последното денонощие

Общо 25 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Трима души са загинали. За изминалите 24 часа са станали 18 катастрофи. В София са регистрирани 18 леки катастрофи и две тежки, загинали няма, а двама души са ранени. От началото на месеца са станали 405 катастрофи с 34 загинали и 503 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6546, загиналите са 445, ранените са 8152.

Трагедия в гейминг индустрията: Създателят на хитови видеоигри загина в автомобилна катастрофа

Статистика

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 25 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Състояние на пътищата

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана. В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия. Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването. Общо 23 машини почистват от снеговалежа, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите в региона. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

