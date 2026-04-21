С газов пистолет: Пиян вилня в пътнически влак

Пиян пътник вилня в пътнически влак, съобщават от ОДМВР - София. Около 12 часа вчера служители на РУ-Костенец задържаха извършител на хулигански действия в пътнически влак. Подаден бил сигнал, че пътник в явно нетрезво състояние ругае и се заканва на останалите пасажери и началник влака, когото е заплашил и с газов пистолет. 53-годишният софиянец незабавно е отведен в районното управление и му е съставен акт по реда на Указа с дребното хулиганство. Още същия ден, в съдебно заседание, той е признат за виновен и му е наложена административна санкция в размер на 150 евро.

Още: Пиян мъж откри стрелба от прозорец на жилищен блок

Обрал скеле

След получен сигнал за кражба на различни крепежни елементи за скеле от имот в Божурище, извършена в периода 6-17 април, полицейските служители бързо разкрили извършителя. 65-годишният познайник на органите на реда от Луковит признал за кражбата и възстановил отнетите вещи. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 218Б от НК.

Още: Пиян буйства в болницата в Каварна