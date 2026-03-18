Случаят "Петрохан": Семейството на Александър Макулев излезе с официална позиция

Семейството на 15-годишният Александър Макулев, който е една от жертвите в безпрецедентният криминален случай "Петрохан" изпрати отворено писмо до медиите. "В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат Александър, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.", се казва в писмото.

Няма следи от сексуално посегателство

В писмото си близките на Александър категорично заявяват, че "по тялото на Александър няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.

Уточнява се още, че от семейството на Александър никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.

"Александър беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.", допълват още неговите роднини и допълват, че детето е било обучавано "в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо „подмолно“ или „сектантско“ са проява на дълбоко непознаване на световната култура."

Обединяване на разследванията

Близките на Александър изказват и своето "пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори."

Предприети стъпки

Семейството на Александър Макулев информира, че е подало официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения.

"Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев. Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на Александър.", се казва още в писмото.

Призив за етика

Семейството апелира и с молба да бъде осигурен необходимият медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. "Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“. Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на Александър.", се казва още в писмото.

"Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на Александър. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие. Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.", се казва още в текста на писмото.

Снимки: Actualno.com