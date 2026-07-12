Задържаха 10 души за рент-а-кар измами за стотици хиляди евро

Десет души са задържани за схема с рент-а-кар измами на стойност 900 000 евро. Акцията е на главна дирекция "Гранична полиция". Организаторът и трима участници в схемата са привлечени към наказателна отговорност. По време на акцията са претърсени 14 адреса в страната, съобщава "24 часа".

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Снимка: БГНЕС

Разследването е започнало след повтарящи се случаи на открити у нас коли, които са обявени за издирване в Германия. При първоначалните проверки са установени и иззети седем леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 г. Установени са и данни за български граждани, съпричастни към престъпната дейност на територията на България и Германия.

Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана. В хода на досъдебното производство са установени данни за организирана престъпна група, съпричастна към обсебване и вещно укривателство на автомобили с произход Германия и транспортирането им до България през граничните преходи с Румъния.

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На 7 юли е проведена мащабна специализирана полицейска операция на ГД "Гранична полиция". В нея са участвали служители на Дирекция "Противодействие на престъпността и контрабандата през държавната граница", в това число служители на Отдел "Противодействие на престъпността през държавната граница", както и служители на Отдел "Разследване" към ГДГП, Сектор "Специални тактически действия" към РДГП Драгоман и други структури на ГДГП.

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Установени са доказателства за общо 15 коли, а нанесените щети са на стойност около 900 000 евро и са в особено големи размери. При претърсванията са иззети документи и платежни инструменти, свързани с престъпната дейност, както и мотоциклет, обявен за издирване от Германия.

Задържани са 10 български граждани. До момента четирима от тях са привлечени към наказателна отговорност. Сред тях е и организаторът, който е ръководил набирането на "мулета" - хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Работата по случая продължава.