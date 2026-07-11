Бащата на момчето, открито мъртво с Калушев, се разграничи от частни дарителски кампании

Яни Макулев, бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпер под връх Околчица заедно с Николай Златков и Ивайло Калушев, излезе с официална позиция относно спекулациите за събиране на средства и участието му в частни инициативи. В отговор на зачестилите запитвания, той категорично заяви, че не е обвързан с фондацията на Ралица Асенова и Стела Майсторова и няма отношение към провеждани кампании за набиране на дарения.

В разпространеното изявление във Facebook Макулев подчертава, че към момента той и семейството му не търсят и не приемат финансова помощ под никаква форма.

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Пълно доверие в разследващите органи

В позицията си Макулев изразява безусловна подкрепа към работата на българските институции. Той посочва, че следи внимателно действията на екипите от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Министерството на вътрешните работи и Софийска окръжна прокуратура, като изразява убеденост в тяхната компетентност и обективност по случая.

Относно дискусиите за необходимост от „външно разследване“, Макулев пояснява, че ако такава нужда възникне, това ще бъде инициирано единствено чрез официалните законови канали. Той съобщи, че семейството му вече е предприело необходимите действия за отправяне на молби за международна правна помощ, като всичко се случва в стриктно съответствие с установения процесуален ред.

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Условие за прозрачност

Макулев е категоричен, че при евентуална бъдеща нужда от външна финансова или експертна подкрепа, това ще бъде обявено лично от него или от името на семейството му. В такъв случай ще бъдат представени конкретни цели и нужни суми, за да се гарантира пълна прозрачност пред обществото. Към настоящия момент, според изявлението, такава необходимост не съществува.

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В заключение Яни Макулев изразява уважение към правото на всеки гражданин да търси истината по свой собствен начин, но призовава за яснота и разграничаване между официалните действия по случая и частните инициативи, които не са съгласувани с него.