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"Войната по пътищата се вихри с пълна сила": Пореден пример за опасно шофиране (ВИДЕО)

10 юли 2026, 23:22 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: Autonews
"Войната по пътищата се вихри с пълна сила": Пореден пример за опасно шофиране (ВИДЕО)

За пореден случай на опасно шофиране сигнализира потребител на социалната мрежа Фейсбук. Според него става въпрос за пътя Лозенец – Карнобат в посока Бургас.

Ето какво пише потребителят в групата „Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно“:

В продължение на километри кара по средата на пътя и не дава да го изпреварват и засича всички коли отляво и отдясно, кара крайно неадекватно. Между Лозенец и Карнобат посока Бургас.

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Actualno.com Редактор
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