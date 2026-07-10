"Войната по пътищата се вихри с пълна сила": Пореден пример за опасно шофиране (ВИДЕО)

За пореден случай на опасно шофиране сигнализира потребител на социалната мрежа Фейсбук. Според него става въпрос за пътя Лозенец – Карнобат в посока Бургас.

Ето какво пише потребителят в групата „Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно“:

В продължение на километри кара по средата на пътя и не дава да го изпреварват и засича всички коли отляво и отдясно, кара крайно неадекватно. Между Лозенец и Карнобат посока Бургас.