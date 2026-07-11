След тежката катастрофа край Карнобат: Добри новини за двамата пострадали

Двамата мъже, пострадали при катастрофата с камиона на магистрала "Тракия" край Карнобат са в стабилно състояние. Единият от тях, на 29 години, беше транспортиран с хеликоптер до УМБАЛ "Бургас" със счупване на предмишница. Другият ранен, който е на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб. Разследването на тежката катастрофа край Карнобат продължава. Тепърва ще се изясняват и точните причини за инцидента.

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"Проверките веднага след катастрофата са показали, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонтът на участъка, сцеплението е два пъти над нормите, наред е и самата асфалтова настилка", каза в ефира на БНТ началникът на Областното пътно управление Бургас - инж. Митко Порязов.

"След това се приеме нова наредба която изисква подмяната на същите ограничителни системи в по-нов вид и по-нов клас, които да отговарят на по-нови, съвременни изисквания. Поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. В участъка, който е между Карнобат и Бургас една част са подменени, така че вървим поетапно", обясни инж. Порязов.

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Попитан каква кола могат да задържат и спрат мантинелите , той обясни, че те са проектирани за задържане и на по-високо тежкотоварни автомобили "Това са така наречените триволнови системи, които са по-широки от стандартните и съответно могат да спрат по-тежкотоварни автомобили. Над 10 тона могат да задържат", заяви експертът.