Мантинелите са по стандарт, пътят е в добро състояние: Друга е причината за тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Субективен фактор е причина за тежката катастрофа на АМ "Тракия" в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това каза директорът на областното пътно управление в Бургас инж. Митко Порязов, цитиран от БНР. В началото на седмицата се очаква ОП в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа.

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Мантинелите на 312-ия километър на АМ "Тракия" са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъкът Ямбол- Карнобат. Те са преминали краш тестове за издръжливост и са сертифицирани. Отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е инж. Порязов. На въпрос дали могат да издържат натиска на тир той отговори: "Разбира се, че могат, зависи от какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост е, с какви килограми. Така че за стандарта, то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат".

Запитан дали все пак могат да задържат тир, който се движи със скорост 90-100 км/ч, Порязов отговори: "Това е съгласно стандарта, спрямо стандарта, те отговарят оттам нататък трябва да се правят експерименти…каквито ще правят предполагам разследващите органи".

Каква е причината за катастрофата тогава?

Снимка: БГНЕС

Той добави, че мантинелите в района са издържали краш тестовете, които са били определени тогава. "Проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти. Извършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причина да навлезе в другата лента, това си е изцяло субективен фактор. Или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите".

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По думите на директора на областното пътно управление в Бургас инж. Митко Порязов "автомагистрала "Тракия" е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено".

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